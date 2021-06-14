Столичний центр COVID-вакцинації цього тижня змінює дні прийому

Цього тижня Центр вакцинації COVID-19 у Міжнародному виставковому центрі працюватиме не на вихідних, а у четвер та п’ятницю – 17-18 червня.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

"На цих вихідних ми хочемо зробити невелику перерву для наших медиків, які будуть відзначати свій професійний день. Тому Центр вакцинації у МВЦ буде працювати у четвер і п’ятницю - 17 і 18 червня", - сказала Старостенко.

За її словами, запрошення на вакцинацію кияни отримають через систему Helsi.me.

Як повідомлялося, у столичному Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, за 12-13 червня вакциновано 6 410 людей.

Зазначимо, що у третю неділю червня в Україні щорічно відзначається День медика. У 2021 році День медичного працівника в Україні випадає на 20 червня.