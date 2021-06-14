Столичний центр вакцинації нарощує темпи: за вихідні – 6,4 тисячі COVID-щеплень
Як передає Укрінформ, про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Офіційний портал Києва.
«Усього від початку масової вакцинації у Центрі вакциновано майже 15 тисяч людей, цими вихідними щеплення отримали 6 410 людей. Із кожними вихідними ми нарощуємо темпи. Це стало можливим завдяки кільком факторам. По-перше, ми збільшили кількість вакцинальних бригад до 30", - сказав Поворозник.
По-друге, за його словами, Департамент охорони здоров’я впровадив механізм запису охочих щепитися через систему Helsi.me.
"Це дозволило скоротити черги на вакцинацію у Центрі – ті, хто отримав SMS-повідомлення, приходили у визначений час. «Жива» черга також рухалася досить швидко», – повідомив заступник голови КМДА.
Він нагадав, що у столиці продовжують вакцинувати і працівників освітньої галузі.
«Для вакцинації працівників освітньої галузі місто визначило навчальні заклади, на базі яких створено вакцинальні пункти. Усього їх 17. Розташовані пункти у всіх районах міста. У цих пунктах вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech наразі щеплено 23 212 освітян», – зазначив Поворозник.
Як повідомлялося, у Києві 14 червня розпочнеться вакцинація від COVID-19 державних службовців.