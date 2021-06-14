У Києві відремонтують Театральну площу

Найбільші дорожньо-будівельні компанії України розпочали ремонтні роботи Театральної площі біля Національного академічного театру опери та балету імені Шевченка у Києві, які виконуються за програмою «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Фейсбуці.

Кубраков зазначив, що завершити роботи з оновлення Театральної площі планують до 24 серпня 2021 року.

За його словами, зі старту програми «Велике будівництво» значна увага компаній-підрядників приділяється проєктам соціальної відповідальності.

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«Після повені літа 2020 дорожні компанії України долучилися до відновлення доріг у постраждалих областях. Ремонти стосувалися не тільки державних, але і місцевих та навіть комунальних об’єктів інфраструктури», - написав міністр.

Він додав, що аналогічні проєкти раніше проходили і в столиці. Відтак, минулого року дорожники відремонтували дорогу на території НДСЛ Охматдит, в цьому – на території Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.

Як повідомляв Укрінформ, за словами заступника голови Офісу Президента, координатора програми «Велике будівництво» Кирила Тимошенка, планується завершити добудову Дарницького моста у Києві.

Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov