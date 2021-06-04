Ремонт Індустріального шляхопроводу планують завершити до кінця літа

До кінця серпня у столиці планують завершити ремонт Індустріального шляхопроводу та ще понад 60 об’єктів дорожньої інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це розповів Київський міський голова Віталій Кличко та показав відео про те, як тривають роботи на цьому об’єкті, повідомляє пресслужба мера.

«Вчора я перевірив, як відбувається капітальний ремонт Індустріального шляхопроводу. Ми всі пам’ятаємо, в якому стані ще пів року тому він перебував. Бо з моменту будівництва об’єкту – в 1977 році – там не робили капітального ремонту. А це – 44 роки. Роботи там розпочали в березні цього року. Повністю замінили аварійні елементи конструкції мосту, влаштували сучасну гідроізоляцію, постелили новий міцний асфальт. А днями розпочали наступний етап робіт – ремонт трамвайної частини шляхопроводу», – повідомив Кличко.

За його словами, капітальний ремонт Індустріального шляхопроводу планують завершити до кінця серпня цього року. Тоді ж – і відновити рух швидкісного трамвая.

Роботи здійснюють комплексно. Тому разом із оновленням шляхопроводу виконують капітальний ремонт станції «Індустріальна» лінії швидкісного трамвая – відремонтують платформи станції та її приміщення.

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«Також, зазначу, відбувається ремонт вулиці Борщагівської. Завершать її реконструкцію теж до кінця серпня. Вулиця не бачила капітального ремонту 57 років! Там зараз влаштовують верхній шар покриття проїжджої частини, ремонтують тротуари та влаштовують велодоріжки. Встановлюють опори зовнішнього освітлення. Крім того, на Борщагівському напрямку триває середній ремонт шляхопроводу на перетині Кільцевої дороги і проспекту Леся Курбаса», – підкреслив Кличко.

Він зазначив, що до кінця цього року місто планує оновити 65 об’єктів дорожньої інфраструктури. Сьогодні триває, зокрема, реконструкція наступної черги Пейзажної алеї, капітальні ремонти вулиць Льва Толстого, Чорнобильської, Милославської, кількох ділянок Великої кільцевої, що раніше перебували на балансі області.

Також оновлюють Новокостянтинівський шляхопровід, два шляхопроводи на вулиці Льва Толстого – над залізницею і над річкою Либідь.

Як повідомлялося, у Києві з 2 червня до 15 серпня закриють рух на лінії швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри». На цей період організують роботу автобусних маршрутів.

Фото: kiev.klichko.org