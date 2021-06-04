Столичні пришкільні табори влітку не працюватимуть через COVID-19

У Києві через пандемію під час літніх канікул не працюватимуть пришкільні табори.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"На жаль, як і минулого року, через пандемію під час літніх канікул у Києві не працюватимуть пришкільні табори. Але всі заклади позашкільної освіти міста працюють протягом червня згідно зі своїм графіком роботи. Для дітей, окрім гуртків, організували різні цікаві заходи із дотриманням усіх карантинних норм", - розповів Кличко.

Також, за його словами, у звичайному режимі продовжують працювати дитячі садки.

"На сьогодні через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 12 груп у 12 садках. Один садочок – у Шевченківському районі - через захворювання вихователів зачинили на карантин. Також на планові ремонти тимчасово закрили 7 дитсадків. Дітей перевели у садочки, що розташовані поруч", - сказав він.

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За його словами, наповненість дітей у дитячих садках міста – понад 46%.

Як повідомлялося, у п'ятницю 28 травня у школах Києва завершився 2020-2021 навчальний рік.

В Україні за минулу добу, 3 червня, зафіксували 2 266 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала 8 291 особа, померли - 95.

У Києві за добу на коронавірус захворіли 566 осіб, померли 11 людей.