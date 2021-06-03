Дистанційне навчання не таке погане, як пишуть деякі ЗМІ - Міносвіти

Дистанційне навчання в Україні, яке запровадили через карантинні обмеження, було ефективним.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив заступник міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко в ефірі телеканалу "Дом".

"Державна служба якості освіти провела дослідження серед учнів, вчителів, батьків. Ці дослідження показали, що результати дистанційного навчання зовсім не такі погані, як це хочуть представити в деяких ЗМІ. Понад 80% учнів були задоволені своїми результатами. Понад 70% батьків були задоволені", — зазначив він.

Окрім того, за словами заступника міністра, навчання здебільшого було змішаним.

"1-4 класи навчалися, середня школа — залежно від епідемічного порогу. Більшість старших класів були на змішаній формі навчання. Тому результати не такі погані. Вони задовільні", — додав Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що у зв’язку з дистанційним навчанням через епідемію коронавірусної хвороби у МОН оцінюють падіння якості освіти приблизно на 8%.