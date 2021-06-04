В Україні - 2 266 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 3 червня, зафіксували 2 266 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало 8 291 особа, померли - 95.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграм повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"4 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2 266 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 82 дитини та 20 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, також за минулу добу: госпіталізовано –963 особи; летальних випадків – 95; одужало – 8 291 особа.

За добу протестовано: ️ методом ПЛР – 28 696 осіб,️ методом ІФА – 11 858 осіб,️ експрес-тестами – 20 767 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 211 683 осіб; одужало – 2 080 382; летальних випадків – 51 054; проведено ПЛР-тестувань – 10 290 345.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

Щеплено проти COVID-19 за добу 3 червня 2021 року 50 840 людей. Одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані - 3 972 людини.

Протягом доби працювали 395 мобільних бригад, 436 пунктів щеплення.

Станом на 4 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 630 381 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 123 663 особи, з них отримали 1 дозу – 1 123 661 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 142 062 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 265 723 щеплення.