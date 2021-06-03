Зеленський отримав другу дозу вакцини від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський отримав другу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу, передає Укрінформ.

Він запевнив, що в Україні, як і у всіх інших цивілізованих країнах, дуже жорстко контролюють вакцинацію громадян від коронавірусу, і президент не може бути винятком з правил. Адже є чітко визначений графік - "через скільки днів після першої дози вакцини людина може отримати другу дозу".

"У випадку з Володимиром Олександровичем цей графік був дотриманий так, як і з будь-яким іншим громадянином", - зазначив Подоляк.

Цього разу вакцинація відбулася в амбулаторії на території Офісу президента. За словами Подоляка, окремих повідомлень у ЗМІ щодо цього не було, бо це "абсолютно прогнозована і суворо формалізована річ".

Нагадаємо: першу дозу вакцини від коронавірусу Зеленський отримав 2 березня препаратом Covishield. Це відбулося під час робочої поїздки українського лідера на Донбас.