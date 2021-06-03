США передадуть Україні вакцини від COVID-19

Незабаром Україна безкоштовно отримає від США вакцини від COVID-19.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, вже протягом найближчих двох тижнів США пожертвують 25 млн доз вакцин від COVID-19. “Ми вирішили пожертвувати щонайменше 75% цих вакцин COVAX. Це дозволить максимально збільшити кількість вакцин, доступних усім країнам, й ми сприятимемо їх передачі найбільш вразливим. Ми також вирішили виділити 25% цих вакцин для задоволення негайних потреб та подолання спалахів по світу. Ці 25% ми розподілятимемо гнучко”, - сказав Салліван.

За його словами, вакцини США надійдуть багатьом країнам в Азії, Африці, Латинській Америці та інших регіонах світу, в тому числі Україні. “Наш підхід надає пріоритет й іншим партнерам у світі, в тому числі державам із низьким рівнем вакцинування або тим, у яких зараз спостерігається кризова ситуація, приміром Західний Берег та Газа, Україна, Косово, Ірак, Гаїті й інші. Найближчим часом ми погодимо деталі із COVAX та державами, які отримають наші вакцини”, - зазначив радник.

Він додав, що 25 млн доз, про пожертву яких було оголошено, - “це лише початок”. “Ми продовжимо передавати частину наших надлишків, коли вони з’являтимуться. Ми працюватимемо із нашими міжнародними партнерами, аби випередити вірус, слідувати порадам науки та допомагати державам у кризі”, - підсумував Салліван.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати готові поставити іншим країнам до кінця червня загалом 80 мільйонів доз COVID-вакцин. Ідеться про 60 мільйонів доз препарату AstraZenaca, вироблених у США, також 20 мільйонів Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson.

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