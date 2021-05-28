У школах столиці лунають останні дзвоники
Як передає Укрінформ, про це повідомили у Департаменті освіти і науки Києва.
"Карантинні обмеження, повний локдаун, перехід на дистанційне навчання, змішана форма - ми подолали усі виклики й показали чудовий напрацьований досвід. Шановна освітянська родино, вітаємо вас зі святом останнього дзвоника! Бажаємо вам незабутніх канікул, нових пригод та гарного відпочинку", - йдеться у повідомленні.
Освітяни нагадали, що продовжувати освітній процес у закладах освіти столиці на літо не будуть. Увесь 2020/2021 рік заклади освіти Києва працювали за власними розробленими індивідуальними моделями: в очному, дистанційному та змішаному форматах. Отже, програми з навчальних предметів виконано, продовжувати навчання заняття понад схвалену педагогічними радами структуру навчального року немає потреби.
Як повідомляв Укрінформ, навчання у школах Києва завершать 28 травня.
Департамент освіти розробив рекомендації для закладів освіти щодо проведення останніх дзвоників та випускних вечорів. Вони відбудуться, але за умови дотримання всіх карантинних правил.
Зокрема, в Києві останні дзвоники в школах проведуть для перших та останніх класів.
фото з відкритих джерел