Випускний під час карантину: у Міносвіти дали рекомендації

У 2020/2021 навчальному році закладам освіти запропоновано утриматися від будь-яких масових заходів, враховуючи протиепідемічні вимоги, які спрямовані на запобігання ускладненню епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби.

Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти та науки на запит Укрінформу.

"На період дії карантину запропоновано утриматися від проведення будь-яких масових освітніх, спортивних та культурно-мистецьких заходів у всіх закладах освіти, організованих екскурсійних поїздок, виїздів груп учнів і студентів у туристичні подорожі тощо, а також вжити невідкладних заходів, спрямованих на мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між учасниками освітнього процесу. З огляду на зазначене, рішення про проведення випускних вечорів, відповідно до повноважень, приймають керівники закладів освіти", - йдеться у відповіді.

У МОН нагадали, що ці рекомендації надано листом міністерства від 19.10.2020 № 1/9-589 «Про вжиття заходів протидії розповсюдженню COVID-19».

Також рекомендації щодо створення безпечних умов для організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році викладені у листі Міністерства освіти та науки до структурних підрозділів від 05.08.2020 № 1/9-420.

Як повідомлялося, раніше в МОН припустили, що школи в деяких регіонах можуть продовжити навчання в червні через канікули, які були введені у зв'язку з епідемічною ситуацією.

Згідно з законодавством, в Україні навчальний рік починається 1 вересня і завершується не пізніше 1 липня. Обов'язковими для навчання є 175 днів у році