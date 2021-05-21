Як провести ЗНО та випускний в умовах карантину – U-LEAD консультує громади

На базі Закарпатського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» відбувся семінар для громад шести областей, присвячений організації завершення навчального року в умовах карантину.

Про це Укрінформу повідомили у Закарпатському регіональному офісі.

Захід був спрямований на підвищення професійної компетентності учасників щодо організованого завершення навчального року в умовах карантинних обмежень.

Керівник Закарпатського регіонального офісу Микола Сюсько зауважив, що перед освітянами є чимало викликів через дистанційне навчання.

«З одного боку, минулий рік був складним для освітян, а з іншого, він дав поштовх для позитивних змін. Таким чином глобальна коронакриза для освіти стала великим прискорювачем: навчальні онлайн-інструменти, що досі розвивались, отримали поштовх до негайного застосування», - сказав він.

Експерт з освіти Програми «U-LEAD з Європою» Сергій Дятленко нагадав, що учні четвертих та дев'ятих класів звільнені від проходження державної підсумкової атестації, а учні одинадцятих класів можуть здавати її за бажанням. Також випускники можуть відмовитися від складання ЗНО без пояснень. Водночас громади мають потурбуватися про довезення школярів на ЗНО.

«Щодо вручення атестатів та випускних, то це рішення слід ухвалити у школах. Але якщо вже проводити, то дотримуватися карантинних вимог. Щоправда, експерт запропонував альтернативний варіант, замість походу в ресторан та купівлі суконь і костюмів на один день витратити кошти для цікавої поїздки, благодійної акції чи висадки алеї випускників тощо», - додають у Закарпатському регіональному офісі.

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Під час вебінару також розглянули планування основних заходів у міжнавчальний період.

Учасниками заходу стали керівники та заступники керівників органів управління освіти, директори опорних шкіл, керівники Центрів професійного розвитку педагогічних працівників з шести областей Західної України - Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської та Рівненської областей. Загалом участь у семінарі взяли понад 140 осіб.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.