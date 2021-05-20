Авангардівська громада на Одещині поділилася досвідом благоустрою

Авангардівська селищна територіальна громада на Одещині поділилася досвідом благоустрою та просторового планування з іншими представниками органів місцевого самоврядування.

Про це Укрінформу повідомили в Одеському регіональному офісі Програми «U-LEAD з Європою».

«Практичний досвід Авангардівської селищної територіальної громади у сферах просторового планування і благоустрою та можливості для всіх громад у цих напрямках обговорили 19 травня під час інформаційної сесії онлайн представники місцевого самоврядування Одеської області, яких зібрав Одеський регіональний офіс Програми «U-LEAD з Європою», - зазначається у повідомленні.

Метою заходу було ознайомлення представників тергромад з досвідом Авангардівської ТГ щодо організації роботи з планування територій та благоустрою населених пунктів.

«Коли громада презентує свої досягнення, всі бачать хороші результати роботи, але не всі розуміють, яка титанічна праця стоїть за новозбудованими об'єктами інфраструктури, очищеними тротуарами та новими зупинками, облаштованими зеленими зонами. На мою думку, головна заслуга в цьому лідера громади, який задає напрям та темп руху, формує команду однодумців та активізує жителів співпрацювати на благо громади. Лише тоді мрії перетворюються на реальність», - зазначила керівниця Одеського регіонального офісу Юлія Молодожен.

Очільник громади Сергій Хрустовський розповів про просторове планування як інструмент ефективного розвитку територій та про те, як містобудівна документація може «працювати» на громаду.

«До складу громади входять п’ять населених пунктів, і всі вони мають генеральні плани. Зараз завершуємо оновлення генплану Прилиманського, який було розроблено ще 1992 року. Також є три плани зонування частини території смт Авангард (2016-2017 рр), 10 детальних планів території (ДПТ) в смт Авангард, 2 ДПТ у смт Хлібодарське і 1 – в с. Прилиманське», - сказав він.

Хрустовський додав, що в громаді активно працюють над розробкою комплексного плану просторового розвитку території громади. За попередніми розрахунками, його вартість складе 1 млн 954 тис. 700 грн.

«Один з прикладів того, як ми працюємо у цьому напрямку, - створення Центру безпеки громадян. У 2018 році розробили проєктно-кошторисну документацію та розпочали будівництво, а у 2019-му – ввели в експлуатацію. Цього року ми здали в експлуатацію новозбудований дитячий садок на 190 місць, а у жовтні минулого року – відкрили нове приміщення Центру надання адміністративних послуг, модернізоване за рахунок місцевого бюджету та в рамках підтримки Програми «U-LEAD з Європою», - сказав він.

Очільник громади розповів, що все будівництво відбувалося відповідно до Генерального плану селища від 2015 року.

«Децентралізація дала громадам значні можливості, тому я б закликав своїх колег планувати, проєктувати і будувати. Всі можливості для цього є, тому варто скористатися», - зазначив Хрустовський.

Староста селищ Хлібодарське та Радісне Вадим Козачок під час інформаційної сесії поінформував про благоустрій в Авангардівській громаді та діяльність місцевої влади у цьому напрямку. За його словами, 2018 року громада затвердила правила благоустрою, значну роль в їх дотриманні відіграє постійне інформування жителів про їхні вимоги та відповідальність за порушення.

«Виявляти порушників нам допомагають кілька факторів: камери відеоспостереження, жителі, активна молодь, депутати і завжди активна робота з соцмережами та користувачами. Крім того, є мотивація для жителів громади дбати про свої обійстя і територію загалом: це і конкурси на краще оформлення будинків і прибудинкової території, і постійна ефективна робота комунальних служб. У результаті наша громада минулого року перемогла в обласному конкурсі «Сільські, селищні ради та об’єднані територіальні громади найкращого благоустрою», - розповів староста.

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Як нагадала керівниця Одеського регіонального офісу Юлія Молодожен, чотири громади Одеської області відібрані для участі у навчальній програмі «Кроки для спеціалістів» на тему «Просторове планування та управління природними ресурсами», яку започаткувала Програма «U-LEAD з Європою». Це Авангардівська, Білгород-Дністровська, Куяльницька і Криничненська ТГ. Упродовж травня-червня їхні представники візьмуть участь у навчальній програмі, що складатиметься з п’яти семінарів щодо просторового планування, землі та інших природних ресурсів у тергромадах.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян та розширює можливості громад.