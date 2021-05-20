U-LEAD навчає громади залучати додаткові інструменти для аналізу прозорості бюджетів

Програма «U-LEAD з Європою» провела вебінар для представників органів місцевого самоврядування про інструменти аналізу прозорості бюджетів.

Про це Укрінформу повідомили у Волинському регіональному офісі Програми «U-LEAD з Європою».

«Для поглиблення знань учасників щодо залучення додаткових інструментів для аналізу місцевих бюджетів на базі Волинського регіонального розвитку Програми «U-LEAD з Європою» відбувся вебінар, який був присвячений питанням публічності та прозорості бюджетного процесу та використанню вебпорталу «Відкритий бюджет», - йдеться у повідомленні.

Участь у вебінарі взяли близько 100 представників органів місцевого самоврядування з шести областей Західної України - Львівської, Волинської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської.

Радник Волинського регіонального офісу Анатолій Матвіюк наголосив, що робота з інструментами відкритих даних допомагає підвищити рівень відповідальності перед громадянами. Відкриті дані у сфері фінансів допомагають громадянам та представникам влади підвищувати ефективність роботи, допомагають в аналітиці, є основою для ухвалення рішень.

Проєктний менеджер порталів Є-data державної установи «Відкриті публічні фінанси» Ігор Пліса поінформував про можливості порталу використання публічних коштів spending.gov.ua. За його словами, цей портал - найбільша база даних у сфері публічних фінансів, і його робота регламентується Законом «Про відкритість публічних коштів». Зокрема, на порталі можна знайти трансакції, які перевищують один мільйон гривень, знайти розпорядників коштів за номером ЄДРПОУ, подивитися профіль організації, документи, які вона оприлюднила.

«Хоча, на порталі є чимало інформації про фінанси, там не публікується таємна, конфіденційна чи службова інформація. Посадових осіб чекає відповідальність за неопублікування даних на цьому порталі, несвоєчасне подання або оприлюднення неправдивої інформації. Власне, йдеться про штраф від 25 до 50 неоподаткових мінімумів доходів громадян», - додали в регіональному офісі.

Експертка з відкритих даних у сфері публічних фінансів Анастасія Розлуцька обговорила разом з громадами Закон «Про відкритість використання публічних коштів» і його основні вимоги у сфері публічних фінансів та яким чином громада має звітувати про використані кошти.

Своєю чергою експертка з публічних фінансів Олександра Бетлій підкреслила, що державний вебпортал Open Budget - це найбільша база знань з фінансів. На вебпорталі є глосарій, за допомогою якого можна дізнатися більше про бюджетну систему та процес, принципи, якими у них керуються, тощо. Експертка зауважила, що на цьому порталі можна побачити, звідки та куди рухаються кошти. Крім того, можна порівнювати бюджети областей та громад, ознайомитися зі структурою податків.

«Інструмент аналізу бюджетних показників BOOST допомагає більш ретельно аналізувати, як змінюються фінанси у громадах протягом років. Він базується на технології Світового банку і застосовується у понад 40 країнах світу. Отримати необхідну інформацію можна, використовуючи відповідні фільтри та поля», - зауважили у Волинському регіональному офісі.

Крім того, там додали, що портал реєстру проєктів міжнародних фінансових організацій IFI project може допомогти з пошуком інформації про проєкти, які реалізуються у громаді за підтримки міжнародних фінансових організацій.

Як повідомлялося, Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян, та розширює можливості громад.