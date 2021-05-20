На Закарпатті «U-LEAD з Європою» навчає кадровий потенціал громад

На Закарпатті майже 2,5 тисячі представників тергромад області взяли участь у семінарах та навчальних програмах Закарпатського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою».

Експерти працюють як із головами, депутатами громад, так і зі спеціалістами. Навчання стосується якісного менеджменту, створення стратегій сталого розвитку, аудиту земельного фонду, просторового планування, покращення надання адміністративних, медичних та освітніх послуг у громадах, повідомив під час онлайн-семінару «Діяльність Програми U-LEAD у Закарпатській області» керівник Закарпатського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» Микола Сюсько, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, в рамках різноманітних програм офісу щодо посилення спроможності громад на Закарпатті впродовж 2020-першої половини 2021 року провели в онлайн-режимі 251 захід, в яких взяли участь майже 2,5 тисячі учасників.

Як наголосив Сюсько, у 2021 році на Закарпатті 64 тергромади перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, лише сім з них до того перебували на міжбюджетних відносинах з державою.

«Майже усі громади зіткнулися із тим, що при складанні бюджету всі перебували в умовах турборежиму — більшість громад не знали, що отримують у спадок, з якими ресурсами та витратами вони входять у новий рік. Наш регіональний офіс, у свою чергу, допомагав із пошуком даних та інформації для формування бюджетів на новий рік у відкритих джерелах. Ми і зараз рекомендуємо громадам користуватися цими ресурсами, щоб порівнювати себе із сусідами, дивитися на рецепти успіху інших», - сказав Сюсько.

Він зазначив, що керівники та спеціалісти громад мали змогу пройти навчання у рамках програми «Перші кроки новостворених громад», де йшлося про розбудову ефективної та спроможної територіальної громади, надання високоякісних муніципальних послуг та сталий місцевий розвиток.

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За унікальною інтенсивною програмою «Кроки для керівників», яка створена спеціально для міських, селищних, сільських голів, було відібрано 13 громад із Закарпаття серед 150 загальноукраїнських, зазначив він.

«Голови цих громад, починаючи з 1 березня 2021 р., брали участь у семитижневому інтенсиві, що складався з онлайн-вебінарів та практикумів, і мали змогу отримати стратегічну орієнтацію у важливих для місцевого самоврядування темах, налагодити співпрацю з колегами, а також, по завершенню, спільно зі своєю командою, мають змогу підготувати проєкт, який у разі успішного відбору, отримає фінансування на впровадження», - повідомив Сюсько.

Також Закарпатський регіональний офіс Програми «U-LEAD з Європою» надав підтримку двом громадам області — Ясінянській та Чопській щодо розробки стратегій розвитку.

«Ще варто відзначити перемогу Перечинської ТГ у конкурсі проєктів Програми «U-LEAD з Європою» «Волонтерство у громаді». У рамках цього проєкту буде сформовано 4 команди волонтерів та буде проведено для них навчання, за результатами якого будуть реалізовані благодійні акції. Загалом, це дасть змогу активізувати волонтерство в громадах», - пояснив керівник Закарпатського регіонального офісу «Програми U-LEAD з Європою».

Він також повідомив, що Закарпатським регіональним офісом відібрано для навчання депутатів двох тергромад (Оноківської та Драгівської) у рамках загальноукраїнської програми з навчання депутатів новостворених громад. Безпосередньо навчання розпочнеться у травні. Для участі відібрано 50 територіальних громад з усієї України, які готові залучити до навчання весь депутатський корпус ради. Кожна відібрана до участі у навчальній програмі рада зможе обрати чотири навчальних модулі із запропонованого переліку та отримати можливість системного навчання для депутатів, а також взяти участь у зустрічі з обміну досвідом з депутатами іншої ради.

Ще одна важлива програма, яку на Закарпатті впроваджують для територіальних громад експерти офісу, — це навчання щодо просторового планування та аудиту земельного фонду. Як розповів Сюсько, за результатами навчання 48 громад з усієї України отримають додаткову експертну підтримку у підготовці завдання для розробки Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або в проведенні аудиту земельних ресурсів.

Як повідомлялося, Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.