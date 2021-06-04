На столичній вулиці Якуба Коласа частково обмежено рух транспорту
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Укрінформ
На вулиці Якуба Коласа у Святошинському районі Києва частково обмежено рух транспорту до 17:00 4 червня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор" у Фейсбуці.
"На цій вулиці триває ремонт. Покриття оновлюють на ділянці між бульваром Р. Роллана до вулиці П. Чаадаєва. Упродовж 4 червня ділянку асфальтуватимуть", - йдеться у повідомленні.
Під час ремонту рух частково обмежено.
Як повідомлялося, до 20 червня на шляхопроводі на перетині вулиці Бальзака і проспекту Романа Шухевича частково обмежено рух.
Фото: @kievavtodor