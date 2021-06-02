У Києві обмежили рух шляхопроводом на перетині вулиці Бальзака і проспекту Шухевича
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Укрінформ
До 20 червня на столичному шляхопроводі на перетині вулиці Бальзака і проспекту Романа Шухевича частково обмежено рух.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор" у Телеграмі.
"Розпочинається новий етап ремонту деформаційних швів на шляхопроводі на перетині вул. Бальзака і просп. Шухевича", - йдеться у повідомленні.
Працівники КП «Київавтошляхміст» оновлюють два деформаційні шви на шляхопроводі.
На час ремонту рух частково обмежено.
Як повідомлялося, на Володимирському узвозі частково обмежено рух до 31 липня.