У Києві обмежили рух шляхопроводом на перетині вулиці Бальзака і проспекту Шухевича

До 20 червня на столичному шляхопроводі на перетині вулиці Бальзака і проспекту Романа Шухевича частково обмежено рух.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор" у Телеграмі.

"Розпочинається новий етап ремонту деформаційних швів на шляхопроводі на перетині вул. Бальзака і просп. Шухевича", - йдеться у повідомленні.

Працівники КП «Київавтошляхміст» оновлюють два деформаційні шви на шляхопроводі.

На час ремонту рух частково обмежено.

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Як повідомлялося, на Володимирському узвозі частково обмежено рух до 31 липня.