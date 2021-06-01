На Володимирському узвозі частково обмежать рух до 31 липня

На Володимирському узвозі частково обмежать рух до 31 липня

Карта
Укрінформ
На Володимирському узвозі частково обмежено рух до 31 липня.

Як передає Укрінформ, про це інформує КК "Київавтодор" у Фейсбуці.

"На Володимирському узвозі розпочинається поточний ремонт покриття із бруківки, який анонсували раніше. Роботи виконуватимуть на різних ділянках", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Хрещатику обмежили рух через ремонт

Під час ремонту рух частково обмежено.

Як повідомлялося, з 00:00 2 червня до 31 липня на Кільцевій дорозі частково обмежать рух транспорту від вул. Луценка до вул. Садової.

Також з 21:00 2 червня до 06:00 3 червня на просп. Шухевича частково обмежать рух транспорту.

У зв'язку з ремонтними роботами у провулку Патона 1 червня з 08:00 до 17:00 перекриють рух транспорту.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-