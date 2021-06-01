На Володимирському узвозі частково обмежать рух до 31 липня

На Володимирському узвозі частково обмежено рух до 31 липня.

Як передає Укрінформ, про це інформує КК "Київавтодор" у Фейсбуці.

"На Володимирському узвозі розпочинається поточний ремонт покриття із бруківки, який анонсували раніше. Роботи виконуватимуть на різних ділянках", - йдеться у повідомленні.

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Під час ремонту рух частково обмежено.

Як повідомлялося, з 00:00 2 червня до 31 липня на Кільцевій дорозі частково обмежать рух транспорту від вул. Луценка до вул. Садової.

Також з 21:00 2 червня до 06:00 3 червня на просп. Шухевича частково обмежать рух транспорту.

У зв'язку з ремонтними роботами у провулку Патона 1 червня з 08:00 до 17:00 перекриють рух транспорту.