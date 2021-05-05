На Хрещатику обмежили рух через ремонт

У Києві на вулиці Хрещатик частково обмежено рух до 17:00 5 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор".

"На вулиці Хрещатик триває поточний ремонт. Роботи проводять по всій довжині вулиці. Ремонт виконають до вечірньої години пік, щоб менше впливати на трафік", - йдеться у повідомленні.

Під час ремонту рух частково обмежено.

Як передає Укрінформ, з 5 до 31 травня на проспекті Степана Бандери частково обмежать рух транспорту.