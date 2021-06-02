На Кільцевій дорозі у столиці частково обмежують рух до кінця липня

Починаючи з 00:00 2 червня до 31 липня на Кільцевій дорозі частково обмежать рух транспорту від вул. Луценка до вул. Садової.

Як передає Укрінформ, про це попереджає Київавтодор.

"Триває масштабний капітальний ремонт Кільцевої дороги. Загалом оновлять ділянку від пл. Одеської до вул. Ватутіна (с. Жуляни)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині ремонт триває на частині від пл. Одеської до вул. Луценка. З 2 червня роботи розпочинають ще на одній ділянці – від вул. Луценка до вул. Садової (с. Жуляни).

Під час ремонту рух транспорту буде частково обмежено.

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Як повідомлялося, з 21:00 2 червня до 06:00 3 червня на просп. Шухевича частково обмежать рух транспорту.