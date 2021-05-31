Швидкісний трамвай до Борщагівки закриють майже на все літо - альтернативні маршрути
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КМДА з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.
Перекриття руху відбудеться через капітальний ремонт на перетині вул. Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана. Заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи.
На час виконання робіт будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.
Зокрема комунальне підприємство «Київпастранс» організує роботу трамвая № 2 та тимчасових автобусних маршрутів, а саме:
- трамвайний маршрут № 2 «Проспект Академіка Корольова – станція «Ромена Роллана» за наступною схемою: просп. Академіка Корольова – вул. Симиренка – б-р Кольцова – вул. Володимира Покотила – просп. Леся Курбаса;
- тимчасовий автобусний маршрут № 1-Т «Михайлівська Борщагівка вул. Старовокзальна» за наступною схемою: вул. Симиренка – вул. Сім’ї Сосніних – б-р Кольцова – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Зодчих (у зворотному напрямку вул. Володимира Покотила) – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна;
- тимчасовий автобусний маршрут № 3-Т «Кільцева дорога – вул. Старовокзальна»: просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна.
Інтервали руху в будні дні: маршрут № 1-Т – 2-3 хв у години пік, 5-6 хв у інший час; маршрут № 3-Т – 1-2 хв у години пік, 5 хв у інший час.
Інтервали руху на вихідних: маршрут № 1-Т – 4-6 хв; - маршрут № 3-Т – 4-6 хв.
Як повідомляв Укрінформ, столична влада може розпочати будівництво лінії Правобережного швидкісного трамвая від вулиці Старовокзальної до Палацу спорту із середини 2022 року.