Швидкісний трамвай до Борщагівки закриють майже на все літо - альтернативні маршрути

У Києві з 2 червня до 15 серпня закриють рух на лінії швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри». На цей період організують роботу автобусних маршрутів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КМДА з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.

Перекриття руху відбудеться через капітальний ремонт на перетині вул. Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана. Заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи.

На час виконання робіт будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

Зокрема комунальне підприємство «Київпастранс» організує роботу трамвая № 2 та тимчасових автобусних маршрутів, а саме:

- трамвайний маршрут № 2 «Проспект Академіка Корольова – станція «Ромена Роллана» за наступною схемою: просп. Академіка Корольова – вул. Симиренка – б-р Кольцова – вул. Володимира Покотила – просп. Леся Курбаса;

- тимчасовий автобусний маршрут № 1-Т «Михайлівська Борщагівка вул. Старовокзальна» за наступною схемою: вул. Симиренка – вул. Сім’ї Сосніних – б-р Кольцова – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Зодчих (у зворотному напрямку вул. Володимира Покотила) – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна;

- тимчасовий автобусний маршрут № 3-Т «Кільцева дорога – вул. Старовокзальна»: просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна.

Інтервали руху в будні дні: маршрут № 1-Т – 2-3 хв у години пік, 5-6 хв у інший час; маршрут № 3-Т – 1-2 хв у години пік, 5 хв у інший час.

Інтервали руху на вихідних: маршрут № 1-Т – 4-6 хв; - маршрут № 3-Т – 4-6 хв.

Як повідомляв Укрінформ, столична влада може розпочати будівництво лінії Правобережного швидкісного трамвая від вулиці Старовокзальної до Палацу спорту із середини 2022 року.