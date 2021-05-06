Будівництво лінії швидкісного трамвая до центру Києва можуть розпочати у 2022 році

Столична влада може розпочати будівництво лінії Правобережного швидкісного трамвая від вулиці Старовокзальної до Палацу спорту із середини 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це розповів заступник міністра фінансів Олександр Кава в інтерв’ю агентству "Інтерфакс - Україна", повідомляє пресслужба міністерства.

"В квітні ми отримали згоду від Світового банку на фінансування проєкту. Сподіваюся, до кінця року у міської влади буде готова проєктна документація, і угода з СБ про фінансування нової лінії трамвая. Будівництво, за оптимістичним сценарієм, може розпочатися в середині 2022 року. Такий об’єкт можна побудувати за півтора року", - сказав Кава.

Він додав, що нині київська влада готує техніко-економічне обґрунтування та проєктну документацію для продовження лінії Правобережного швидкісного трамвая в центр столиці. За словами Кави, новий пакет документів для Світового банку та отримання кредиту вже готовий.

"Для мене особисто це дуже важливий проєкт, оскільки розмови про відновлення трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до Палацу спорту велися роками, проте нарешті він зрушив з місця", - додав Кава.

Заступник міністра наголосив, що функція Мінфіну полягає у забезпеченні фінансування, а тендери та відбір підрядника - це вже повноваження київської влади.

Як повідомляв Укрінформ, за словами заступника голови КМДА Олександр Густєлєва, оголошено відкриті торги на розробку проєктної документації будівництва трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 20 травня.

Проєктні пропозиції розроблятимуть за рахунок місцевого бюджету. А безпосередньо будівництво трамвайної лінії до станції метро «Палац спорту» фінансуватиметься коштом Світового банку.