Швидкісний трамвай продовжать до станції метро «Палац спорту»

У співпраці зі Світовим банком Київ реалізовує проєкт продовження Борщагівської лінії швидкісного трамвая до станції метро «Палац спорту».

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляє пресслужба КМДА.

«Оголошено відкриті торги на розробку проєктної документації будівництва трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 20 травня», - повідомив він.

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Як зазначається, розробка проєктних пропозицій проводитиметься коштом місцевого бюджету. А безпосередньо будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» фінансуватиметься за гроші Світового банку.

«Співпраця з міжнародними партнерами дає змогу Києву реалізовувати важливі для міста проєкти», – заявив Густєлєв.

За словами заступника голови КМДА, запуск нової трамвайної лінії оптимізує транспортні маршрути Києва. Зокрема, буде розвантажена Святошинсько-Броварська гілка метрополітену, особливо станції метро «Вокзальна», «Політехнічний інститут», пересадочні вузли підземки «Золоті Ворота – Театральна» та «Хрещатик – Майдан Незалежності».

«Інший важливий аспект – зручність у користуванні громадським транспортом для мешканців мікрорайонів Борщагівка і Відрадний. У докарантинний період Борщагівський швидкісний трамвай перевозив близько 165 тис. пасажирів на добу. Завдяки продовженню трамвайної лінії люди отримають комфортне, без пересадки, сполучення з центральною частиною столиці. Це буде гарна альтернатива маршрутним таксі, приватному автомобільному транспорту та сприятиме покращенню екологічної ситуації в центрі Києва», – поінформував Густєлєв.

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Він додав, що у складі цього проєкту трамвайні колії буде побудовано з використанням сучасних технологій, завдяки чому трамваї курсуватимуть майже без шуму і вібрацій. Крім того, у рамках будівництва перевлаштують інженерні комунікації, реконструюють існуючу та побудують нову контактні мережі, влаштують нове дорожнє покриття, сучасне зовнішнє освітлення, велоінфраструктуру тощо. Також будуть облаштовані нові посадочні павільйони з інтерактивними інформаційними табло, а у трамваях встановлять спеціальне обладнання для маломобільних громадян, пристрої GPS, відеонагляду, безготівкової сплати вартості проїзду.

Як повідомлялося, у Києві триває капітальний ремонт колій швидкісного трамвая на Борщагівці.