У Києві перейменували зупинку швидкісного трамвая
Укрінформ
У Києві зупинку швидкісного трамвая "Польова" перейменовано на станцію "Олекси Тихого".
Про це повідомляє Офіційний портал Києва.
"З 16 березня зупинку швидкісного трамваю "Польова" перейменовано на станцію "Олекси Тихого"", - йдеться у повідомленні.
"Польова" — станція Правобережної лінії Київського швидкісного трамвая, розташована між станціями "Індустріальна" і "Політехнічна". Була відкрита у 1978 році. Названа за однойменною вулицею.
Олекса Тихий - відомий політв'язень, правозахисник, співзасновник Української Гельсінської спілки