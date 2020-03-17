У Києві перейменували зупинку швидкісного трамвая

У Києві зупинку швидкісного трамвая "Польова" перейменовано на станцію "Олекси Тихого".

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"З 16 березня зупинку швидкісного трамваю "Польова" перейменовано на станцію "Олекси Тихого"", - йдеться у повідомленні.

"Польова" — станція Правобережної лінії Київського швидкісного трамвая, розташована між станціями "Індустріальна" і "Політехнічна". Була відкрита у 1978 році. Названа за однойменною вулицею.

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Олекса Тихий - відомий політв'язень, правозахисник, співзасновник Української Гельсінської спілки