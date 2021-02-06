На міст Патона планують повернути трамвай

Київавтодор наступного тижня розпочинає процедуру визначення підрядника, який розробить проєктно-кошторисну документацію реставрації із пристосуванням мосту ім. Патона, після проведення якої буде, зокрема, створено можливість для повернення трамваю.

Як передає Укрінформ із посиланням на офіційний портал Києва, про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Він додав, що переможця тендеру планується визначити у березні.

У рамках проведення реставраційних робіт планується:

ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);

встановлення бар’єрної та перильної огорожі;

ремонт конструкцій прогонових будов;

ремонт опор та опорних частин;

ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);

реставрація колон (на лівому березі);

ремонт сполучень із мостом;

ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;

ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;

ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).

«Міст заплановано розширити. Зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження. Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху», – додав заступник голови КМДА.

За словами Густєлєва, на мосту з’являться і велосипедні доріжки в обидва напрямки. Також передбачається розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.

Він додав, що буде створено можливість для повернення трамваю.

«Згідно з технічним завданням буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів», – додав чиновник.

Заступник голови КМДА нагадав, що під час реставрації повного перекриття руху мостом не планується, адже міст Патона – одна з важливих транспортних артерій, що з’єднує правий берег столиці з лівим.

Міст Патона був введений в експлуатацію у 1953 році. Реконструювали міст лише один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.

Враховуючи аварійний стан мосту, з метою зменшення навантаження на споруду, у 2020 році було обмежено в’їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6,0 т, а також обмежено рух крайніми правими смугами в обох напрямках.

Зазначимо, що КК «Київавтодор» планувала розпочати розробку проєктно-кошторисної документації реставрації із пристосуванням штучної споруди ще у 2020 році. Проте процедуру призупинив АМКУ.

Міст Патона як технологічна пам’ятка епохи був відзначений пам’ятним знаком Американського товариства зварювальників у 1995 році.