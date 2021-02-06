На міст Патона планують повернути трамвай
Як передає Укрінформ із посиланням на офіційний портал Києва, про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.
Він додав, що переможця тендеру планується визначити у березні.
У рамках проведення реставраційних робіт планується:
ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);
встановлення бар’єрної та перильної огорожі;
ремонт конструкцій прогонових будов;
ремонт опор та опорних частин;
ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);
реставрація колон (на лівому березі);
ремонт сполучень із мостом;
ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;
ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;
ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).
«Міст заплановано розширити. Зараз на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження. Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху», – додав заступник голови КМДА.
За словами Густєлєва, на мосту з’являться і велосипедні доріжки в обидва напрямки. Також передбачається розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.
Він додав, що буде створено можливість для повернення трамваю.
«Згідно з технічним завданням буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів», – додав чиновник.
Заступник голови КМДА нагадав, що під час реставрації повного перекриття руху мостом не планується, адже міст Патона – одна з важливих транспортних артерій, що з’єднує правий берег столиці з лівим.
Міст Патона був введений в експлуатацію у 1953 році. Реконструювали міст лише один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.
Враховуючи аварійний стан мосту, з метою зменшення навантаження на споруду, у 2020 році було обмежено в’їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6,0 т, а також обмежено рух крайніми правими смугами в обох напрямках.
Зазначимо, що КК «Київавтодор» планувала розпочати розробку проєктно-кошторисної документації реставрації із пристосуванням штучної споруди ще у 2020 році. Проте процедуру призупинив АМКУ.
Міст Патона як технологічна пам’ятка епохи був відзначений пам’ятним знаком Американського товариства зварювальників у 1995 році.