У Києві за п'ять років планують реставрувати міст Патона

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Зокрема, реконструкція дозволить збільшити пропускну спроможність споруди, створити належні умови руху автомобільного транспорту та пішоходів.

Здійснити реставрацію мають до 31 грудня 2025 року.

Замовником робіт визначено комунальну корпорацію «Київавтодор», якій доручено у встановленому порядку: отримати вихідні дані для проєктування; визначити генеральні проєктну та підрядну будівельну організації; забезпечити розроблення проєктної документації, проведення її експертизи та затвердження; подбати про дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт та законодавства про оцінку впливу на довкілля.

Міст імені Патона введено в експлуатацію у 1953 році. Реконструювали його лише один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.