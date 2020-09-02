Метро на Виноградар: Кличко запустив комплекс, що прокладе тунель

Мер Києва Віталій Кличко разом з метробудівцями урочисто запустив в роботу великий прохідницький комплекс, що прокладатиме тунель від майбутньої станції «Мостицька» до станції «Сирець».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Кличка.

«Сьогодні ми розпочали дуже важливий етап будівництва двох нових станцій метрополітену на Виноградар. - «Мостицької» та «Проспект Правди». Великий прохідницький комплекс, що на честь дружини керівника проекту назвали «Галина» (є така традиція у метробудівців), розпочав сьогодні роботу», - зазначив Кличко.

У Києві запустили комплекс, що прокладатиме тунель метро на Виноградар / Фото: Kiev.klichko

Довжина комплексу становить 96 метрів. До цього, в середині серпня, за участі фахівців з Німеччини, на тунелепрохідницький комплекс була встановлена нова планшайба діаметром понад 6 метрів, і вагою майже 60 тонн. Ця планшайба розроблена для проходки різного типу грунтів.

Кличко наголосив, що за місяць комплекс буде проходити близько 200 метрів під землею. І приблизно за шість місяців прокладе тунель у напрямку станції «Сирець» - довжиною в 1300 метрів. Також паралельно триває виготовлення огороджуючих конструкцій методом «стіна в ґрунті», що стануть основою тунелю.

«Триває і процес бетонування майбутніх стін перегону між станціями «Мостицька» та «Проспект правди». Спочатку там вирили величезні котловани, де пролягатимуть колії метрополітену. Тунель на цій ділянці буде двоярусним, на відміну від усіх інших станцій київського метро. Така конструкція пов’язана із особливостями інфраструктури району, - повідомив мер. - Щодо термінів побудови станцій - представники "Київметробуду" запевнили, що у повному обсязі отримують фінансування від міста. І роблять все, щоб у грудні 2021 року дві нових станції метро на Виноградар ми відкрили», - наголосив Кличко.

Він нагадав, що нові станції перевозитимуть понад 90 тисяч пасажирів на добу. Довжина ділянки метро між цими двома станціями становитиме 3,7 кілометрів.

Як повідомлялося, дві нові станції Сирецько-Печерської лінії - "Мостицька" та "Проспект Правди" планується відкрити у грудні 2021 року.

Фото: kiev.klichko.org