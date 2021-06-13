У Києві за добу виявили 114 випадків COVID-19
Укрінформ
У Києві за минулу добу, 12 червня, зареєстрували 114 нових випадків COVID-19.
Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті Міністерства охорони здоров’я.
Протягом минулої доби у столиці захворіли 114 осіб, одужали – 158. Також зафіксовано 5 летальних випадків.
Загалом в Україні за цей час зафіксували 857 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 37 дітей та 17 медпрацівників. Було госпіталізовано 684 особи, 33 – померли й – 1 652 одужали.