Кличко розповів, як на вихідних працюватиме центр COVID-вакцинації

Цими вихідними на базі Міжнародного Виставкового Центру знову працюватиме Центр вакцинації від COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Усього в Центрі вакцинували вже понад 8,5 тисяч людей. Тільки минулими вихідними щеплення отримали 5 тисяч людей. Вакцинувати таку кількість людей вдалося завдяки збільшенню кількості медичних бригад та розмежуванню потоків відвідувачів», - сказав Кличко.

Кличко розповів, що аби пришвидшити темпи вакцинації, міська влада вдосконалює роботу Центру. Відтепер, аби записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно зайти за посиланням на сайт сервісу helsi.me та вибрати бажаний день і час вакцинації. На підтвердження запису надійде смс-повідомленням. Його потрібно буде показати при вході до пункту вакцинації разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку «Дія».

Кличко підкреслив, що загалом у Києві вже вакцинували понад 187 тисяч людей, з них дві дози отримали більш як 23 тисячі осіб.

«Це переважно – медики, соціальні працівники, вчителі, залучені до проведення ЗНО, паралімпійці та маломобільні громадяни», - повідомив він.

Як повідомляв Укрінформ, 29 травня у Києві, Львові та Одесі розпочали роботу пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19, які функціонуватимуть у вихідні дні.

У Києві працює Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру.