У столиці - 215 нових випадків коронавірусу: де найбільше

У Києві за добу підтверджено 215 нових випадків зараження коронавірусом, троє хворих померли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"+215 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 210 735)... +3 летальних випадки від вірусу (загалом 5147)", - написав Кличко.

За його словами, серед захворілих - 131 жінка віком від 18 до 85 років, 73 чоловіки віком від 24 до 82 років, 5 дівчаток від 7 місяців до 14 років та 6 хлопчиків від 4 до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (42), Дарницькому (35) та в Оболонському (34) районах, повідомив міський голова.

Кличко зазначив, що за добу госпіталізовано 11 хворих з коронавірусом та 22 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

При цьому 1955 киян подолали коронавірус, а загалом від початку пандемії одужала 194 931 людина, поінформував столичний голова.

Як повідомлялося, минулої доби в Україні виявлено ​​1274 випадки коронавірусу. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіла 2 222 701 особа, зокрема одужало 2 125 685 людей, померло 51 646.