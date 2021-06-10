На Шулявці створять парк – Київ викупить земельну ділянку

Київська міська рада викупить земельну ділянку площею 0,311 га для відновлення благоустрою зеленої зони та створення міського парку на проспекті Перемоги, 50-А у Шевченківському районі.

Як передає Укрінформ, таке рішення підтримали 82 депутати на пленарному засіданні Київської міської ради, повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, цим рішенням міська влада врегулює містобудівну діяльність, адже власник ТОВ «Шулявка» не використав земельну ділянку за цільовим призначенням та своєчасно не забезпечив благоустрій зеленої зони.

«Із 2014 року зазначена земельна ділянка перебуває у приватній власності. Водночас намагання її освоєння викликає значний суспільний резонанс серед членів територіальної громади Києва, оскільки забудова частково планується на території зелених насаджень загального користування. Окрім того, дозвільні документи на будівництво у власника відсутні», – наголосив Бондаренко.

Він додав, що з моменту набуття права власності на земельну ділянку із цільовим призначенням для будівництва, експлуатації та обслуговування торгово-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування та благоустроєм і озелененням скверу жодних будівельних робіт не відбувалось. Тому міська влада викупить цю земельну ділянку для створення міського парку.

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Так, для облаштування нового сучасного парку необхідно реалізувати наступні заходи:

у встановленому законом порядку письмово повідомити ТОВ «Шулявка» про викуп земельної ділянки, у тому числі надання інших земельних ділянок замість відчужених, для створення нового міського парку;

забезпечити проведення експертної грошової оцінки території;

рецензувати звіт з експертної грошової оцінки;

надати пропозиції щодо викупу земельної ділянки;

підготувати та подати проєкт рішення про затвердження викупної ціни земельної ділянки Київській міській раді.

Заступник міського голови підкреслив, що прийняття цього рішення не є втручанням міста у мирне володіння майном з огляду на те, що викуп земельної ділянки для суспільних потреб відбуватиметься винятково з волі власника земельної ділянки.

Як повідомляв Укрінформ, Київська міська рада підтримала рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею майже 6,4 га для створення парку відпочинку «Микільська Слобідка».