На столичній Шулявці затопило окропом підземний перехід

У Києві на проспекті Перемоги, 40 біля парку Пушкіна окропом затопило підземний перехід.

Як передає Укрінформ, відео місця події показав «Київ Оперативний».

«Якесь незрозуміле пароутворення в підземному переході на проспекті Перемоги, 40. Кажуть, що затопило», — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як підземний перехід затягнуло парою.

Зокрема, входи до переходу перегородили попереджувальними стрічками.

КП "Київтеплоенерго" усувають пошкодження тепломережі на проспекті Перемоги, 39.

"24 лютого близько 2-ї ночі виявлено пошкодження тепломережі на проспекті Перемоги, 39. Частина теплоносія через дренажну систему потрапила у пішохідний перехід", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Як повідомляє КП «Київтеплоенерго», аварійна бригада оперативно локалізувала місце пошкодження та розпочала відкачування води.

Ремонтні роботи в місці пошкодження розпочинаються за узгодженням із власниками суміжних комунікацій.

Виявлене пошкодження не призвело до припинення теплопостачання у навколишніх будинках. Ремонтні роботи планують завершити після опівночі.

Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 42 роки тому (1979-го). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.

У Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни. У 2020 році Київтеплоенерго провело повну реконструкцію 140 км трубопроводів. Замість старих прокладають нові попередньо ізольовані труби із запірною арматурою європейського зразка і системою аварійної сигналізації. Загалом за два роки Київтеплоенерго замінило 270 км тепломереж.

Як повідомлялося, у Києві на проспекті Перемоги біля парку Пушкіна окропом затопило підземний перехід.