З Десни підняли вантажівку, що впала з 20-метрової висоти. У річці - 1000 літрів дизеля

Рятувальники Чернігівщини дістали з р.Десни вантажівку, яка вночі з 20-метрової висоти злетіла з мосту в річку і частково затонула.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба управління ДСНС у Чернігівській області, передає Укрінформ.

"Рятувальники розчистили берег річки, а водолази ДСНС обстежили затонулий транспортний засіб і закріпили троси. За допомогою автокрану та автомобіля "КрАЗ" 8-го навчального центру Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони о 13.10 вантажівку із загиблим водієм було піднято з води", - йдеться у повідомленні.

Для проведення робіт залучалося 18 людей та 8 одиниць техніки, більшість - від ДСНС.

Зазначається, що загиблий водій - громадянин Туреччини 1990 року народження.

Як повідомлялося, трагічне ДТП сталося 21 лютого близько опівночі на автомобільній дорозі М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі біля села Шестовиця Чернігівського району. З мосту вантажний автомобіль з причепом Mercedes-Benz Actros злетів, зламавши огорожу та відбійник, з майже 20-метрової висоти у річку і частково затонув.

За інформацією Суспільне Чернігів, водій другої фури, з якою постраждала вантажівка до певного часу їхала в парі, повідомив, що вони везли лимони з Туреччини, одна - до Росії, друга - до Білорусі. Дорогою водії роз'їхалися, тож моменту аварії напарник не бачив.

За словами рятувальників, у Десну вилився повний бак пального, а це близько 1000 л дизпалива. Екологи взяли проби води в Десні, результати будуть через п'ять діб.