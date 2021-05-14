Київрада виділила землю під парк відпочинку «Микільська Слобідка»

Київська міська рада підтримала рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею майже 6,4 га для створення парку відпочинку «Микільська Слобідка».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Йдеться про територію між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі столиці. Зокрема, на березі Дніпра міська влада планує облаштувати сучасну та простору зелену зону", - йдеться у повідомленні.

Депутат Київради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв заявив, що таке рішення унеможливить забудову цієї території.

«Для створення нового парку Київська міська рада підтримала рішення щодо викупу земельних ділянок, які до цього перебували у власності акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». Враховуючи те, що у Дніпровському районі не вистачає зелених зон, місцева громада повністю підтримує облаштування нових озеленених територій загального користування та активно виступає проти їхньої забудови», – підкреслив Терентьєв.

Як повідомлялося, у Києві з’явиться 118 нових зелених просторів, 10 з яких – парки.