У Києві на COVID-вакцинацію можна записатися через Helsi.me

У Києві відкрили запис до Центру вакцинації проти COVID-19 через медичну електронну систему Helsi.me

Як передає Укрінформ, відповідна форма запису доступна на сайті Helsi.me.

Вакцинація в Міжнародному виставкому центрі (МВЦ) здійснюється на вихідні дні. В системі можна обрати бажану дату та час вакцинації. Наразі можна записатися як на 12-13 червня, так і на 19-20 червня.

Вакцинацію у МВЦ, що на Броварському проспекті, здійснюють 23 вакцинальні бригади.

Запис можливий на конкретну дату і час до окремої вакцинальної бригади. Також на сайті можна дізнатися, в якому саме павільйоні працює вакцинальна бригада.

Для запису необхідно авторизуватися в системі, інформація про вакцинацію буде доступна в особистому кабінеті користувача.

Як повідомляв Укрінформ, 12-13 червня в 13 областях та Києві працюватимуть понад 30 центрів вакцинації. Для пришвидшення процедури вакцинації бажано мати з собою підписану декларацію з лікарем. У випадку, якщо в особи немає укладеної декларації з лікарем первинної ланки, необхідно пред'явити паспорт та ідентифікаційний код. Вакцинація здійснюється безкоштовно. Наразі в Україні в Центрах вакцинації проводиться щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech.

Також записатися на щеплення можна через додаток "Дія" та контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19.