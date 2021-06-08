Київ вже зекономив понад ₴9 мільярдів завдяки ProZorro – Кличко

Закупівлі через систему ProZorro здійснюють 1800 структурних підрозділів столичної влади. Завдяки цьому Київ за декілька років зекономив понад 9 млрд грн бюджетних коштів.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко сказав під час виступу на Міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми запровадили в місті Києві системні зміни, які виключають корупцію. Одна із ключових запобіжників корупції - прозорість. Київ першим в Україні запровадив систему ProZorro.1800 структурних підрозділів столичної влади здійснюють закуплю виключно через систему ProZorro. І за декілька років ми зекономили для бюджету нашої громади понад 9 млрд грн, 4,5 млрд - тільки минулого року", - розповів Кличко.

Також Кличко нагадав, що у Київраді встановлено систему, яка унеможливлює голосування за іншого депутата.

"І поки що Київська міська рада залишається єдиним органом, радою, де виключається голосування за другого хлопця. Тому що голосування за іншого, якщо тобі надали повноваження, - це є політична корупція. І сподіваюся, що інші міста підуть тим самим шляхом. Зараз Верховна Рада вже почала запроваджувати таку систему, і, сподіваємося, в найближчі часи вона почне працювати", - зазначив Кличко.

Мер Києва також заявив, що столиця подолала черги у дитячі садки, зокрема, завдяки запровадженню у місті електронної системи реєстрації.

"Раніше, щоб влаштувати дитину до дитячого садочку, потрібно було мати знайомого депутата в Києві, або піти дати хабаря. Цю проблему ми вирішили завдяки впровадженню електронної системи реєстрації в дитячі садочки. А в цьому році ми вирішили це системно - черги в дитячі садочки немає. Побудували за минулі роки 33 дитячі садочки, і черги в 12 тисяч, яка колись була, вже не існує", - зауважив Кличко.

Democracy in Action: Zero Corruption Conference - перша конференція найвищого рівня з питань гібридних загроз демократії: дезінформації, корупції та правових воєн. Лідери країн, представники НАТО, Пентагону та ФБР, Єврокомісії та Європарламенту, громадські діячі, журналісти-розслідувачі зібралися разом для пошуку рішень щодо гібридних загроз демократії.