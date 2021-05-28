Коронакриза підштовхнула бізнес активніше брати участь у державних тендерах - Prozorro

За оцінками Prozorro, пандемія коронавірусу підштовхнула бізнес активніше подаватися на державні тендери.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі Prozorro, що є в розпорядженні агентства.

"Prozorro провело дослідження активності учасників публічних тендерів під час пандемії. Як виявилося, спричинена коронавірусом економічна криза підштовхнула бізнес активніше подаватися на державні тендери", - йдеться в повідомленні.

З квітня 2020 по березень 2021 року на тендерах Prozorro змагалися понад 67 тисяч учасників — це на 25% більше, ніж в аналогічному періоді 2019-2020 років. Для порівняння, до того кількість підприємців, що брали участь у державних тендерах, щорічно зростала на 1-3%.

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Всього з квітня 2020-го по березень 2021 року на тендерах Prozorro бізнес уклав з державою контрактів на 500 млрд грн. У цей період уперше подалися на торги 13 тисяч учасників, які підписали контракти на 32 млрд грн. У середньому це майже 2,5 млн грн на учасника.

“У період економічних криз все більше підприємців розглядають публічні закупівлі як спосіб знайти нові ринки збуту. І запровадження обов’язкових спрощених закупівель у Prozorro від 50 тис. грн, яке майже збіглося в часі з початком пандемії, послугувало важливою підтримкою для малого й середнього бізнесу. Відтоді в Prozorro вже відбулося понад 170 тисяч спрощених закупівель на невеликі суми — раніше вони б відбувалися без конкурсу, а зараз кожен підприємець може взяти в них участь”, — стверджує генеральний директор ДП “Прозорро” Василь Задворний.

Як повідомляв Укрінформ, завдяки спрощеним закупівлям держава заощадила 3 млрд грн