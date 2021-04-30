На Prozorro замовники уже можуть оголошувати закупівлі з урахуванням життєвого циклу

У Prozorro реалізували закупівлі за вартістю життєвого циклу і тепер при проведенні тендеру державні структури зможуть враховувати не лише ціну товару, а й витрати, пов’язані з його подальшим використанням.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Prozorro.

"Сьогодні, 30 квітня, замовники отримали можливість оголошувати закупівлі з врахуванням життєвого циклу на Prozorro. Новий функціонал уже втілений в електронній системі публічних закупівель", - йдеться у повідомленні.

Ця розробка дасть могу замовникам оцінювати пропозиції на торгах не лише за ціною товару, а й за вартістю його подальшої експлуатації. Наприклад, враховувати витрати на пальне та електроенергію, вартість гарантійного обслуговування тощо.

“Усі ми знаємо, що витрати на той чи інший товар — особливо, якщо йдеться про техніку чи транспорт — не завершуються на його купівлі. І у перспективі кількох років дорожчі, але якісніші товари часто виявляються більш вигідним придбанням. Тож Україна запроваджує закупівлі за вартістю життєвого циклу саме для того, аби наші державні організації могли проводити більш ефективні закупівлі та заощаджувати кошти в довготривалому періоді”, — прокоментував директор ДП “Прозорро” Василь Задворний.

Новий інструмент стане цікавим таким великим державним компаніям та установам, як Укрзалізниця, Нафтогаз, Укренерго, Укрпошта, Укроборонпром, Державна служба з надзвичайних ситуацій, оскільки йдеться насамперед про дороговартісне обладнання, транспорт, двигуни, компресори, турбіни тощо.

Life Cycle Costing є трендом публічних закупівель у Європейському Союзі. Таким чином, Україна ще більше наблизила свої закупівлі до європейського зразка та зробила важливий крок до імплементації нашого законодавства з ЄС.