Ткаченко хоче, щоб Кличко підтримав протидію хаотичній забудові

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звертається до Київського міського голови Віталія Кличка з пропозицією підтримати заклик до Верховної Ради щодо невідкладного розгляду законопроєктів про протидію хаотичній забудові.

Як передає Укрінформ, про це Ткаченко написав у Телеграмі.

"МКІП за підтримки ОДА, мерів історичних міст та національних заповідників закликають Верховну Раду невідкладно розглянути законопроєкти про протидію хаотичній забудові. Серед підписантів, що підтримують відповідні законопроєкти, на жаль, відсутнє прізвище голови історичного міста, яке чи не найбільше цього потребує. Йдеться про Київ. Виникає дисонанс, адже саме Київський міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю для Української правди скаржиться, що у столиці знаходиться понад 3,5 тисячі об’єктів культурної спадщини, близько 10% з яких перебувають у критичному стані та потребують заходів для збереження", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що запропоновані зміни до законодавства унеможливлюють хаотичну забудову та корупцію. Але, за його словами, прозора, структурована система захисту культурної спадщини може викликати несприйняття з боку тих, хто зазвичай вирішує питання в обхід законних інтересів держави і суспільства.

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Ткаченко зауважив, що недосконалість законодавства у сфері охорони культурної спадщини призводить до руйнування та знищення унікальних історичних місць та пам'яток культури.

"Наразі в Україні склалася така ситуація, що деякі забудовники зважають лише на власну вигоду, нехтуючи статусом будівлі та місцем її розміщення. І чим вигідніший квадратний метр у районі – тим жадібнішими вони стають. Так і руйнуються історичні об’єкти, псується архітектурний ансамбль міста чи регіону. Зменшити кількість таких порушень можна шляхом законодавчих змін", - написав міністр.

Він нагадав, що найближчим часом у Верховній Раді України будуть зареєстровані законопроєкти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини (№ 4561) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за руйнування та знищення нерухомої культурної спадщини та порушення традиційного характеру середовища (№ 4562).

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Як повідомлялося, Міністерство культури та інформаційної політики спільно з низкою обласних держадміністрацій, мерами міст, національними заповідниками, музеями, представниками громадськості по всій Україні закликало Верховну Раду невідкладно розглянути законопроєкти щодо протидії хаотичній забудові.