У Києві змінять рух автобусів і тролейбусів через суботні масові заходи

У суботу, 5 червня, через масові заходи в кількох районах Києва відбудуться зміни в роботі наземного громадського транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що з 09:00 до 18:00 год проходитиме «Всеукраїнський велодень в Києві». Велосипедний заїзд пролягатиме за маршрутом: Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – вул. Труханівська – парк «Муромець».

З 09:30 год до закінчення заходів (орієнтовно до 13:30 год) рух тролейбусів та автобусів у звичайному режимі руху буде організовано:

- тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. «Лук’янівська»;

- тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

- тролейбуси маршрутів №№ 29, 31, 47 від ст.м. «Дарниця» до вул. Милославської;

- тролейбуси маршруту № 30 від вул. Кадетський гай до ст.м. «Почайна»;

- автобуси маршрутів №№ 24, 62 від Національного музею історії України в II світовій війні та Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського;

- автобуси маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Набережно-Хрещатицької за діючим маршрутом, далі – вул. Почайнинська – вул. Іллінська – вул. Волоська – вул. Григорія Сковороди – вул. Межигірська – вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – Північний міст, далі – за діючим маршрутом.

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Рух автобусів у режимі маршрутного таксі:

- № 429 від вул. Тулузи до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської);

- № 433 від просп. Леся Курбаса до бульв. Т. Шевченка (до вул. Пушкінської).

Також цього дня з 19:30 до 21:30 год на Софійській площі проходитиме open-air гранд-концерт «Зірки світової опери».

Рух тролейбусів буде організовано:

- тролейбуси маршруту № 6 від Мінського масиву до ст.м. «Лук’янівська»;

- тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

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Як повідомляє пресслужба КМДА, 5 червня о 19:30 на Софійській площі відбудеться open-air гранд-концерт «Зірки світової опери» за участі всесвітньо відомих оперних співаків Оксани Дикої, Валентини Плужнікової, Євгена Орлова, Віталія Білого, Олексія Пальчикова в супроводі симфонічного оркестру та хору Київського муніципального театру опери та балету.

На час проведення заходу передбачено обмеження транспортного руху вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською), а також на вулиці Володимирській (від перехрестя з вулицею Рейтарською до перехрестя з вулицею Великою Житомирською).