Київську обхідну будуватимуть за новим форматом контрактів

Будівництво Київської обхідної дороги буде здійснюватися за новим для України міжнародним форматом контрактів EPC+F.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

"Сьогодні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №5309, який вносить правки до Закону України «Про публічні закупівлі». Тепер будівництво Київської обхідної дороги можна проводити за міжнародним форматом контрактів EPC+F. До цього в українському законодавстві подібних можливостей не було", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що EPC+F – це абревіатура з назв чотирьох етапів реалізації проєктів: проєктування — закупівля — будівництво — фінансування. Йдеться про те, що на конкурентних торгах підрядник визначатиметься не лише за ціновим критерієм, а й за умовами залучення фінансування. Тобто підрядник не лише проєктує та будує, але й забезпечує можливості фінансування для виконання цих робіт.

Високі кваліфікаційні вимоги до учасників та гарантовані умови фінансування мають стати вирішальним фактором, який дозволить залучити до будівництва Київської обхідної дороги визнаного у світі та досвідченого підрядника, якому довіряють міжнародні фінансові інституції.

"Масштабні інфраструктурні проєкти, на кшталт Київської обхідної дороги, потребують обсягів фінансування, які доволі важко залучити суто у рамках бюджетного процесу. Водночас відмовитись від їх реалізації — означає втратити важливі точки зростання для економіки України. Тому нові джерела фінансування у рамках EPC+F — це можливість виправити історичні помилки й реалізувати критично важливий для держави проєкт" — зауважив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше розповів, що будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться у 2021 році. Навколо столиці планують створити 150-кілометрове транспортне кільце, яке з'єднає основні траси і виведе з міста транзитний транспорт.