Столичний монумент жертвам Чорнобильської трагедії отримав статус пам’ятки національного значення

Кабінет Міністрів змінив категорію пам’ятки культурної спадщини місцевого значення – «Пам’ятник жертвам Чорнобильської трагедії» по вулиці Чорнобильська у місті Києві - на категорію національного значення.

Як передає Укрінформ, відповідну постанову уряд прийняв 2 червня, повідомляє пресслужба МКІП.

"Таке рішення дає можливість глибше усвідомити значення подвигу ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції та краще піклуватись про пам’ятку культурної спадщини національного значення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи у павільйоні ВДНГ підготували виставку «Чорнобиль. Подорож».

Фото: mkip.gov.ua