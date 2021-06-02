У Полтаві обрали проєкт пам'ятника Симону Петлюрі

У Полтаві журі відкритого архітектурного конкурсу на спорудження пам’ятника Симону Петлюрі визначило проєкт-переможець.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Полтавської обласної держадміністрації.

"У Полтавському краєзнавчому музеї імені В. Кричевського відбулося друге засідання журі відкритого архітектурного конкурсу на спорудження в м. Полтава пам’ятника українському державному, військовому та політичному діячу Голові Директорії, Головному отаману військ Української Народної Республіки – Симону Петлюрі", - йдеться у повідомленні.

За словами голови журі, заступниці голови Полтавської облдержадміністрації Катерини Рижеченко, конкурс було розпочато 20 січня цього року. На конкурс та публічне обговорення представлено 11 конкурсних проєктів.

Вона зауважила, що проєкт № 573197, який отримав перше місце, був представлений у чотирьох варіантах, пропонуючи, крім основної, ще три додаткові пропозиції щодо організації простору площі.

За результатами закритого засідання журі перше місце було одностайно присвоєне проєкту №573197, 2 місце – № 202177, 3 місце – №123123. Переможці конкурсу отримають грошові нагороди: 40 тис. грн, 20 тис. грн та 10 тис. грн. відповідно.

Як написав у Фейсбуці депутат Полтавської міської ради Олександр Дедюхін, Петлюра буде зображений у генеральському вбранні, з шаблею, висотою три метри.

Фото: www.adm-pl.gov.ua