У Полтаві обрали проєкт пам'ятника Симону Петлюрі
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Полтавської обласної держадміністрації.
"У Полтавському краєзнавчому музеї імені В. Кричевського відбулося друге засідання журі відкритого архітектурного конкурсу на спорудження в м. Полтава пам’ятника українському державному, військовому та політичному діячу Голові Директорії, Головному отаману військ Української Народної Республіки – Симону Петлюрі", - йдеться у повідомленні.
За словами голови журі, заступниці голови Полтавської облдержадміністрації Катерини Рижеченко, конкурс було розпочато 20 січня цього року. На конкурс та публічне обговорення представлено 11 конкурсних проєктів.
Вона зауважила, що проєкт № 573197, який отримав перше місце, був представлений у чотирьох варіантах, пропонуючи, крім основної, ще три додаткові пропозиції щодо організації простору площі.
За результатами закритого засідання журі перше місце було одностайно присвоєне проєкту №573197, 2 місце – № 202177, 3 місце – №123123. Переможці конкурсу отримають грошові нагороди: 40 тис. грн, 20 тис. грн та 10 тис. грн. відповідно.
Як написав у Фейсбуці депутат Полтавської міської ради Олександр Дедюхін, Петлюра буде зображений у генеральському вбранні, з шаблею, висотою три метри.
Фото: www.adm-pl.gov.ua