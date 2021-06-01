Гостиний двір у Києві можна запустити вже за два роки – Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що відреставрований Гостиний двір може постати вже через два роки.

Як передає Укрінформ, таке переконання він висловив в інтерв'ю Радіо НВ.

«Думаю, за два роки його можна запустити навіть попри складнощі. Це дуже амбітний план», - сказав Ткаченко.

Щодо коштів, необхідних для робіт в Гостиному дворі, він зазначив, що «йдеться про сотні мільйонів гривень». А початок робіт, за його словами, можливий щойно МКІП отримає Гостиний двір на баланс.

«Статус об’єкта змінено на національний, і тепер обговорення ведеться з Фондом держмайна. Найближчим часом ми зможемо отримати цей об'єкт собі на баланс, розпочати протиаварійні роботи, а потім провести конкурс і врешті-решт запустити Гостиний двір як мистецько-культурний об'єкт, окрасу столиці», - розповів міністр.

Він зауважив, що на розроблення проєктної документації піде певний час. «Одночасно будемо говорити з кураторами та архітекторами про концепцію реставрації. Треба розібратися з тими «покращеннями», які були зроблені тими, хто вважав цей об'єкт своїм», - зауважив міністр.

Стосовно дискусії з мером Києва щодо Гостиного двору через те, що місто хотіло отримати його на свій баланс, він зазначив: «Коли ми розпочали розмову щодо виділення цієї ділянки для мистецьких акцій та культурного простору, місто не прийняло жодного рішення. Зрозумівши, що нас водять по колу, ми ініціювали власний проєкт, щоб об'єкт був доведений до кінця у межах «Великої реставрації» і став культурно-мистецьким об'єктом, а не черговим ТРЦ».

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня уряд змінив категорію пам’яток «Комплекс споруд Контрактової площі» та «Гостиний двір (за проєктними матеріалами архітектора Л.Руска, 1809 р.)» у м. Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери.

Це рішення уряду сприятиме збереженню та популяризації культурної спадщини національного значення. Зокрема, дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління МКІП, а відтак – почати протиаварійні та реставраційні роботи.

Як повідомлялося, у січні 2020 року Департамент охорони культурної спадщини направив припис Фонду державного майна України щодо укладання охоронного договору на пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення Гостиний двір у десятиденний строк з моменту отримання припису.

Київська міська рада 11 лютого 2021 року підтримала звернення до Кабінету Міністрів щодо невідкладної передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність громади столиці.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з ініціативою щодо передачі Гостиного двору в Києві на баланс міністерства.

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Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля зведена у 1809 році. Постановою Кабінету Міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури. У вересні 2012 року Київрада передала Укрреставрації в оренду земельну ділянку під Гостиним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр із гостьовою стоянкою, що спричинило обурення громади.

У листопаді 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав Укрреставрацію повернути Гостиний двір регіональному відділенню Фонду державного майна по місту Києву.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки із зими 2013 року.