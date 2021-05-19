Гостиний двір у Києві отримав статус пам'ятки національного значення

Уряд змінив категорію пам’яток «Комплекс споруд Контрактової площі» та «Гостиний двір (за проєктними матеріалами архітектора Л.Руска, 1809 р.)» у місті Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їм охоронні номери.

Таке розпорядження Кабмін прийняв на засіданні 19 травня, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.

Як зазначається, «Комплекс споруд Контрактової площі» є однією з найдавніших площ Києва та однією з найвизначніших пам’яток містобудування, архітектури не лише столиці, а й країни. Центральну композиційну роль в забудові площі відіграє Гостиний двір, який за своїми архітектурними особливостями об’єднаний з навколишньою забудовою.

"Це рішення уряду сприятиме збереженню та популяризації культурної спадщини національного значення. Зокрема, воно дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури та інформаційної політики, а відтак – почати роботу над протиаварійними та реставраційними роботами", - наголосили у МКІП.

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Як повідомлялося, у січні 2020 року Департамент охорони культурної спадщини направив припис Фонду державного майна України щодо укладання охоронного договору на пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення "Гостиний двір" у десятиденний строк з моменту отримання припису.

Київська міська рада 11 лютого 2021 року підтримала звернення до Кабінету Міністрів щодо невідкладної передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність громади столиці.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з ініціативою щодо передачі Гостиного двору в Києві на баланс міністерства.

Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля зведена у 1809 році. Постановою Кабінету Міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури. У вересні 2012 року Київрада передала Укрреставрації в оренду земельну ділянку під Гостиним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торгівельно-офісний центр із гостьовою стоянкою, що спричинило обурення громади.

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У листопаді 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав Укрреставрацію повернути Гостиний двір регіональному відділенню Фонду державного майна по місту Києву.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки з зими 2013 року.