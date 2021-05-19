Гостиний двір у Києві отримав статус пам'ятки національного значення
Таке розпорядження Кабмін прийняв на засіданні 19 травня, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.
Як зазначається, «Комплекс споруд Контрактової площі» є однією з найдавніших площ Києва та однією з найвизначніших пам’яток містобудування, архітектури не лише столиці, а й країни. Центральну композиційну роль в забудові площі відіграє Гостиний двір, який за своїми архітектурними особливостями об’єднаний з навколишньою забудовою.
"Це рішення уряду сприятиме збереженню та популяризації культурної спадщини національного значення. Зокрема, воно дозволить Фонду державного майна передати пам’ятку в управління Міністерству культури та інформаційної політики, а відтак – почати роботу над протиаварійними та реставраційними роботами", - наголосили у МКІП.
Як повідомлялося, у січні 2020 року Департамент охорони культурної спадщини направив припис Фонду державного майна України щодо укладання охоронного договору на пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення "Гостиний двір" у десятиденний строк з моменту отримання припису.
Київська міська рада 11 лютого 2021 року підтримала звернення до Кабінету Міністрів щодо невідкладної передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність громади столиці.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з ініціативою щодо передачі Гостиного двору в Києві на баланс міністерства.
Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля зведена у 1809 році. Постановою Кабінету Міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури. У вересні 2012 року Київрада передала Укрреставрації в оренду земельну ділянку під Гостиним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торгівельно-офісний центр із гостьовою стоянкою, що спричинило обурення громади.
У листопаді 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».
У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав Укрреставрацію повернути Гостиний двір регіональному відділенню Фонду державного майна по місту Києву.
Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки з зими 2013 року.