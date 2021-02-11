Київрада звернулася до Кабміну щодо передачі столиці Гостиного двору

Київська міська рада підтримала звернення до Кабінету Міністрів щодо невідкладної передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність громади столиці.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 104 депутати із 114 присутніх у залі.

«Це наше спільне подання, моє, як мера, і представників усіх семи фракцій Київради. Я вдячний депутатам за таку спільну позицію. Адже вже скільки років ми з громадою столиці відстоюємо повернення місту цієї пам'ятки архітектури», - сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сподівається, що Кабмін ухвалить рішення про передачу Гостиного двору у Києві на баланс МКІП.

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Водночас Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Кабміну з проханням втрутитися в ситуацію і невідкладно передати Гостиний двір громаді міста.

Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету Міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури, але 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні Гостиного двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.

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У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав Укрреставрацію повернути Гостиний двір регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

У свою чергу київська влада неодноразово заявляла про готовність прийняти Гостиний двір та Будинок Сікорського у власність громади міста і використовувати їх як заклади культури, публічні та музейні простори.