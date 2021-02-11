Київрада звернулася до Кабміну щодо передачі столиці Гостиного двору

Київрада звернулася до Кабміну щодо передачі столиці Гостиного двору

Укрінформ
Київська міська рада підтримала звернення до Кабінету Міністрів щодо невідкладної передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність громади столиці.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 104 депутати із 114 присутніх у залі.

«Це наше спільне подання, моє, як мера, і представників усіх семи фракцій Київради. Я вдячний депутатам за таку спільну позицію. Адже вже скільки років ми з громадою столиці відстоюємо повернення місту цієї пам'ятки архітектури», - сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сподівається, що Кабмін ухвалить рішення про передачу Гостиного двору у Києві на баланс МКІП.

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Водночас Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Кабміну з проханням втрутитися в ситуацію і невідкладно передати Гостиний двір громаді міста.

Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету Міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури, але 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні Гостиного двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.

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У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав Укрреставрацію повернути Гостиний двір регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

У свою чергу київська влада неодноразово заявляла про готовність прийняти Гостиний двір та Будинок Сікорського у власність громади міста і використовувати їх як заклади культури, публічні та музейні простори.

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