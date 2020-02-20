Влада Києва обіцяє зробити з Гостиного двору заклад культури

Влада Києва готова прийняти Гостиний двір у власність міста і використовувати його як заклад культури.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Київрада ще у 2017 році задекларувала бажання прийняти на баланс міста визначні пам’ятки архітектури столиці – Гостиний двір та Будинок Сікорського. Адже протягом значного періоду перлини київської архітектури перебувають в аварійному стані та потребують негайного проведення першочергових протиаварійних робіт з подальшою реставрацією. Також міська влада просила передати до комунальної власності ще два об’єкти: Національний цирк України та спортивний комплекс «Атлет»", - йдеться у повідомленні.

У Київраді нагадали, що у січні 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства звернулося до міської влади щодо уточнення відомостей про цільове використання майна після передачі його у комунальну власність. Це означає, що міністерство рекомендувало прописати додатковим пунктом, як місто буде використовувати відповідні будівлі.

Київрада, у свою чергу, окремим проєктом рішення прописала, що відповідні будівлі будуть використовувати тільки з метою розвитку закладів культури (крім кінотеатрів) та спорту.

«Фактично, цим рішенням ми підтверджуємо, що після передачі Гостиного двору та трьох інших будівель у власність міста вони будуть використовуватися для розвитку закладів культури та спорту і не відчужуватимуться у приватну власність. Міська влада готова реставрувати пам’ятки за рахунок київського бюджету. Але це можливо лише після передачі до комунальної власності. Місто закликало Кабмін пришвидшити передачу будівель на баланс міста минулого року. Зараз ми знімаємо всі зауваження, тому, сподіваюся, справа піде швидше", - зазначила ініціатор проєкту рішення, депутат Київради Вікторія Муха.

Проєкт рішення має бути розглянутий на пленарному засіданні Київради.

Як повідомлялося, Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури, але 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні Гостиного двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки з зими 2013 року.

У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав Укрреставрацію повернути Гостиний двір регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

14 листопада 2019 року депутати Київської міської ради вкотре звернулися до уряду з приводу невідкладної безоплатної передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність територіальної громади міста Києва.