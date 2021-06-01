Два будинки сімейного типу в Києві отримали нові авто

Два будинки сімейного типу в Києві отримали нові авто

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Укрінформ
Київський міський голова Віталій Кличко передав два нових автомобілі для столичних будинків сімейного типу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Однією з першочергових потреб таких родин є забезпечення автотранспортом. Ми поступово робимо так, щоб кожен дитячий будинок сімейного типу в столиці мав у своєму користуванні автомобіль. Починаючи з 2016 року, за кошти міського бюджету вже придбали 23 авто. І сьогодні ми вручаємо батькам-вихователям ще двох дитячих будинків сімейного типу ключі від нових автомобілів», – підкреслив Кличко.

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Мер столиці також привітав всіх із Міжнародним днем захисту дітей і зазначив, що це свято, цей день – нагадування суспільству про важливість захисту прав кожної дитини.

«На сьогодні в столиці 2376 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На щастя, майже всі вони влаштовані до сімейних форм виховання: опіка, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. І дуже приємно відзначити, що в столиці функціонує вже 31 дитячий будинок сімейного типу», – сказав Кличко.

Два будинки сімейного типу у Києві отримали нові авто / фото: пресслужба Віталія Кличка

Він зазначив, що місто виплачує щомісячну адресну матеріальну допомогу (від 1000 до 1500 грн на кожну дитину) сім’ям, які взяли на виховання дітей із інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також до Міжнародного дня захисту дітей патронатні вихователі, прийомні батьки та батьки-вихователі отримають одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету в розмірі від 7000 до 20000 грн.

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Особливої уваги столиця приділяє дитячим будинкам сімейного типу, в кожному з яких виховується від 5 до 10 дітей. Місто допомагає їм, зокрема, надаючи і облаштовуючи житло для великих родин. За останніх три роки Київ надав квартири 7 таким родинам, які створили будинки сімейного типу.

Як відомо, 1 червня в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей. Свято було засновано у 1949 році за рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше відзначалося у 1950 році в 51 країні світу.

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