На Київ йде гроза

Найближчої години з утриманням до кінця доби в Києві очікується гроза.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру.

“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня у столиці очікується гроза (І рівень небезпечності, "жовтий")”, - ідеться в повідомленні.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Також Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У КМДА зауважили, що під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка.

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“Для ліквідації наслідків негоди КК "Київавтодор" має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19”, - проінформували в столичній мерії.

Як повідомлялося, у неділю в столиці тривають святкові заходи із відзначення 1539-річчя від дня заснування Києва.