Понад 30 населених пунктів в Україні - без світла через негоду

В Україні станом на ранок 30 травня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, гроза) залишаються без електропостачання 34 населені пункти у трьох областях.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 07:00 30 травня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 34 населені пункти у трьох областях, а саме: Дніпропетровська – 17, Запорізька – 10 та Донецька – 7", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Читайте також: У Києві настало метеорологічне літо

Як повідомляв Укрінформ, у більшості областей України у неділю, 30 травня, йтимуть дощі, повітря вдень прогріється до 20°, на півдні та сході - до 26°.