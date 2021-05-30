Понад 30 населених пунктів в Україні - без світла через негоду
Укрінформ
В Україні станом на ранок 30 травня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, гроза) залишаються без електропостачання 34 населені пункти у трьох областях.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 07:00 30 травня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 34 населені пункти у трьох областях, а саме: Дніпропетровська – 17, Запорізька – 10 та Донецька – 7", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Як повідомляв Укрінформ, у більшості областей України у неділю, 30 травня, йтимуть дощі, повітря вдень прогріється до 20°, на півдні та сході - до 26°.